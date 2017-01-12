Bordo-mavili kulüp Beşiktaş ile yaptığı anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak siyah-beyazlı kulübe 200 bin Euro ödeyecek.

Trabzonspor Olcay Şahan'a 2016-2017 sezonu için 850 bin Euro, önümüzdeki 3 yıl için ise sezon başına 1 milyon 700 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Olcay Şahan transferinin bordo-mavili kulübe toplamda 6 milyon 150 bin Euro (25 milyon 410 bin TL) maliyeti olacak. 3,5 yıllık anlaşma gereği bordo-mavili kulüp oyuncuya toplam 5 milyon 950 bin Euro (24 milyon 600 bin TL) ödeyecek.

Gökmen Şahin



