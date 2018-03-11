İşte Putin’in duyurduğu o füze

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart’ta gerçekleştirilen meclis konuşmasında övgüyle bahsettiği Hançer (Kinjal) adlı hipersonik füzenin yeni testlerine ilişkin görüntüleri yayınlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerle “hiçbir savunma sistemi tarafından yakalanmadığını” ifade ettiği füze ilk kez dünyaya tanıtıldı. Görüntülerde, Mig-31 tipi bir savaş uçağının bir Kinjal füzesini hedefine doğru fırlattığı görülüyor.

Putin, “bir benzerinin daha olmadığını” ifade ettiği füzelerin testlerden başarıyla geçtiğini dile getirmişti.