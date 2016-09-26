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İstediği yerde durmayan şoförü bıçakladı

Kocaeli’de bir şahıs, yol çalışması nedeniyle güzergah dışına çıkmak zorunda kalan halk otobüsü sürücüsünü istediği yerde durmadığı için bıçakladı.

İstediği yerde durmayan şoförü bıçakladı

26 Eylül 2016 20:29
İstediği yerde durmayan şoförü bıçakladı - Tıkla İzle

İddiaya göre, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’ne giden 41 J 0488 plakalı özel halk otobüsünde yolcu olan Osman S., yol çalışması nedeniyle güzergahını değiştirerek Yenişehir mahallesi Arda sokağa sapan sürücü Sezer Y.’den kendisini indirmesini istedi. Sürücünün bulundukları noktada durak olmadığı için kendisini indiremeyeceğini söylemesi üzerine Sezer Y. ile tartışmaya başlayan Osman S., hareket halindeki otobüsün içerisinde sürücü Sezer Y.’yi göğsünden bıçakladı. Kullandığı otobüsü güçlükle durdurmaya başaran Sezer Y. direksiyonun üzerine yığılırken, zanlı Osman S. otobüsten inerek yaya olarak kaçtı. Olayı gören otobüsteki diğer yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

YUNUS TİMLERİ YAKALADI

Olay yerine hızla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Sezer Y.’nin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra, yaralı sürücüyü ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de hemen sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan zanlı Osman S.’yi aramaya başladı. Zanlının yaya olarak kaçabileceği güzergahları tek tek kontrol eden İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, şahsı olayın gerçekleştiği sokak üzerindeki bir dükkanın içerisinde yakaladı. Sürücüyü bıçaklayan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürülürken, sürücü Sezer Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)


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