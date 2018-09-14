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İstihbarat tespit etti, eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İstihbarat tespit etti, eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
İstihbarat tespit etti, eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Batman’ın Kozluk ilçesinde, Jandarma İstihbarat’ın takibi sonucu dün yakalanan teröristin, vali ve üst düzey yöneticilere eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

 Teröristin, terör örgütünün üst düzey yöneticilere yakın olduğu öğrenilirken, PKK'nın sözde liderlerinden Duran Kalkan ile fotoğrafı da ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir teröristin Kozluk kırsalından kent merkezine gelerek, vali ve üst düzey yöneticilere eylem yapacağı bilgisine ulaşıldı. Çalışmaları derinleştiren Jandarma İstihbarat, teröristin kent merkezine doğru geldiği aracı tespit etti. Terörist, araca düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Araçta, silah ve el bombası da bulundu. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen teröristin, “Rojhat” kod adlı Salih İlmin olduğu belirlendi. Teröristin, terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yakın olduğu ve eylem yapmak için kaçak yollarla yurtdışından geldiği öğrenildi. Teröristin, PKK'nın sözde liderlerinden Duran Kalkan ile fotoğrafı da ortaya çıktı.  

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