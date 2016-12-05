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İstihbarat uyardı: Saldırı olacak

Türkiye’deki kamu kurumlarına yurt dışından devasa bir siber saldırı olacağı istihbaratı geldi. USOM tüm kurumları ‘Teyakkuzda olun’ diye uyardı.

İstihbarat uyardı: Saldırı olacak

05 Aralık 2016 07:54

Yurt dışından Türkiye’nin kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini yavaşlatacak seviyede siber saldırı olacağı istihbaratı üzerine Türkiye genelinde kamu kurumlarında alarm verildi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), aldığı istihbaratı 26 Kasım’da bakanlıklar üzerinden tüm kurumlara “Yüksek önemli” posta maili olarak bildirdi. USOM, mailde konuyla ilgili verileri şöyle aktardı;

‘Tedbirleri artırın’
“Kamu kurum ve/veya kuruluşlarına yönelik servis dışı bırakma amacıyla siber saldırıların gerçekleştirileceğine dair duyum alınmıştır. Bu nedenle tüm kamu kurum ve kuruluşların kendi sistemlerini sürekli gözlem altında tutması, teyakkuz halinde olması ve alınan güvenlik tedbirlerini ivedilikle tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir” denildi.

‘Anormal e-posta’
Uyarı yazısında, ayrıca e-posta üzerinden gerçekleştirilebilecek “Oltalama” saldırılarına karşı da kamu çalışanlarını birebir uyararak, “Herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması için teyakkuz halinde olunması, karşılaşabilecek bir siber saldırıda veya anormal bir e-posta gelmesi durumunda konunun bağlı kuruma bildirilmesi” istendi.

Avusturyalı hackerlar mı?
USOM’un uyarı mailinde saldırının kaynağı konusunda bir bilgi verilmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde Avusturya’nın Türkiye’ye silah ambargosu kararından sonra “Aslan Neferler Tim” adındaki hacker grubu, Avusturya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesini çökertmişti. Bakanlığın internet sitesini çökerten “Aslan Neferler Tim” adlı grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bize silah ambargosu koymuşlar güya. Sen önce ambargo koyduğun ülkenin aslanlarından kendini koru. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafımızca çökertilmiştir. Bir süre siteye ambargo uygulayacağız” denilmişti. Saldırının kaynağının Avusturyalı hackerlar olabileceği iddia edildi. 

Mehmet Ali Demir - Gazete Vatan


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