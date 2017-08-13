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İstiklal Caddesi’nde “İyi ki varsın Eren” grafiti çalışmasına yoğun ilgi

Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen 16 yaşındaki Eren Bülbül için Taksim İstiklal Caddesi’ne “İyi ki varsın Eren” hastagıyla yapılan grafiti çalışması, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İstiklal Caddesinde “İyi ki varsın Eren” grafiti çalışmasına yoğun ilgi

13 Ağustos 2017 11:46
İstiklal Caddesi’nde “İyi ki varsın Eren” grafiti - Tıkla İzle

Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin girdikleri evden erzak çalması üzerine güvenlik güçlerine haber veren 16 yaşındaki Eren Bülbül, PKK’lıların olabileceği güzergahları göstermek için güvenlik güçleri ile çıktığı arazide teröristler tarafından şehit edilmişti. Bülbül’ün şehit olmasının ardından 1 ay önce kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı “Biride çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren” sözleri gündem oldu.

İstiklal Caddesi’ne “İyi ki varsın Eren” hastaglı grafiti çalışması

Tüm Türkiye’yi yasa boğan paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları tüm paylaşımlarını “İyi ki varsın Eren” sözleri yaptı. Taksim İstiklal Caddesi’ne ise sokak çizimcileri tarafından duvara çizilen “İyi ki varsın Eren” hastaglı grafiti çalışması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çalışmayı gören vatandaşlar, ülkemizde meydana gelen terör saldırılarını kınayarak, şehitler için üzüntülerini dile getirdi. Dündar isimli bir vatandaş, “Çocuklar ölmesin, insanlık ölmesin. Teröre karşıyız, olanları kınıyorum. Çocuklar ölmesin, onların hiçbir suçu yok. Masum çocuklar ölmesin, iyi ki varsın Eren. Onlar hala gönlümüzde yaşıyor” dedi.

Seyfettin isimli bir genç ise, “Teröre lanet olsun. Eren kardeşimizin ailesine başsağlığı dilerim, mekanı cennet olsun. Eren sosyal medya hesabından ‘Kimse de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ diye bir durum paylaşmıştı. Halkımız da böyle bir şey yapmış, çok da güzel olmuş. Eren’in yerinde bende olsam ben de aynı kahramanlığı gösterirdim. Çok büyük üzüntü içerisindeyim” ifadelerini kullandı. 


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