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İstinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü

Tekirdağ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araçta büyük hasar oluştu.

İstinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü
İstinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü - Foto Galeri

22 Ocak 2018 13:37

Trakya'da etkili olan sağanak yağış, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarının çökmesine sebep oldu. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarının yanında park halinde olan 4 araç büyük zarar gördü. 4 araçtan 3’ü kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarlı araç olay yerinden kaldırılırken, 3 araçta hasar tespit çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Apartman sakinlerinden Salih Yıldız, olayın gece yarısı saat 03.30 sıralarında meydana geldiğini belirterek, “Saat 3 buçuk sıralarında arkadaşlar gürültü ile uyanmışlar 4 tane araba kalıyor duvar altında, arkadaşlar ifade vermeye gittiler, tutanak tutacaklar. Kaskoluymuş arabaları itfaiyeye gittiler tutanaklarını almaya. Sadece duvarda bir çizik vardı ama beton aralarından yağmur suyu girince toprak zaten komple aşağıya iniyor” ifadelerini kullandı.

Emre Gülle
 

 

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