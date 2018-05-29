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İsveç - Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. Grubu'nda deplasmanda İsveç ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

İsveç - Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

29 Mayıs 2018 23:54

İsveç Futbol Federasyonu'nun remi internet sayfasından yapılan açıklamada, 10 Ekim Pazartesi günü İsveç'in başkenti Stockholm Friends Arena Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak karşılaşmanın biletleri 800 İsveç kronu (yaklaşık 400 TL lira) ile 300 İsveç kronu (yaklaşık 150 lira) arasında satılıyor. Biletlerin çok kısa zamanda tükeneceği tahmin ediliyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi Grup 2'de Türkiye'nin İsveç dışında diğer rakibi Rusya, Türkiye bu grupta Rusya ile ilk maçını 7 Eylül 2018 Cuma günü Trabzon'da yapacak.  

 

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