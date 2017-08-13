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İsveçli gazeteci batan özel denizaltıda kayboldu

Danimarkalı bir araştırmacı ile röportaj yapmak üzere Kopenhag’da özel bir denizaltıya binen İsveçli kadın gazeteci Kim Wall kayboldu.

İsveçli gazeteci batan özel denizaltıda kayboldu

13 Ağustos 2017 10:15

İsveçli kadın gazeteci Kim Wall (30), Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yapmak amacıyla Madsen'in kendi inşa ettiği “Nautilus” adlı özel denizaltısına geçtiğimiz Perşembe akşamı başkent Kopenhag limanından bindikten sonra kayboldu. Kadın gazetecinin sevgilisinin gece yarısı 02.30 civarında polise "sevgilisinin dönmediği" ihbarını yapması üzerine denizde gemiler, botlar ve helikopterle denizaltıyı bulmak için geniş çaplı arama yapıldı. Cuma günü öğle saatlerinde başkent Kopenhag'ın 45 kilometre güneyinde bulunan Köge Körfezinde görülen, denizaltının sahibi Peter Madsen, Kopenhag'a dönerken denizaltının aniden battığını ve kendisinin de denize atlayarak kurtulduğunu ifade etti. Denizaltı batarken yalnız olduğunu söyleyen Madsen, İsveçli kadın gazeteci Kim Wall'ı Perşembe akşamı yerel saat ile 22.30'da kafeteryaların da bulunduğu Refshaleöen rıhtımında indirdiğini belirtti. İsveçli kadın gazeteci Wall ile Madsen'in görüntüsü denizaltının kule yerine yakın bölgede, Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesi yayımladı.

Rıhtımdaki kafenin sahibi bütün alanda kameralar olduğunu ve bunların izlenmesi durumunda kadın gazetecinin indirilip indirilmediğinin görüleceğini açıkladı. Kopenhag polisi, Cuma akşamı denizaltının sahibi Peter Madsen'i cinayet suçlamasıyla gözaltına aldığını kamuoyuna duyurdu.

Suçsuz olduğunu belirten Madsen, denizaltısıyla seyrederken bazı aletlerle oynadığını ve safra tankında yaşadığı problem sonucu denizaltının battığını öne sürdü. Mahkemede, suçsuz olduğunu tekrarlayan zanlı Madsen, verilen savunma avukatını değiştirmek istediğini ve olay hakkında konuşmak istediğini söyleyince ikinci bir duruşma dün yerel saatle 14.00'de yapıldı. İkinci duruşma, İsveç medyasının yoğun ilgisi ve aile yakınların çoğunluğu nedeniyle yaklaşık 1.5 saat geç başladı.

Akıbeti sır olan kadın gazeteci Wall'ın ailesi İsveç medyasına yaptıkları açıklamada, kızlarının sağ olarak bulunacağını ümit ettiklerini belirtti. Paris'te Sorbonne, London School&Economics ve New York'ta Columbia Üniversitesi’nde eğitim gören Wall'ın New York ve Pekin'de kaldığı ve ünlü gazetelere röportajlar yaptığı bildirildi.

24 gün gözaltı süresi

Akıbeti belli olmayan, öldürülmüş olabileceği öne sürülen ve halen bulunamayan İsveçli kadın gazeteci Kim Wall'in bindiği denizaltının sahibi Peter Madsen hakkında, dün çıkarıldığı mahkemede "Kasıtsız adam öldürmek" gerekçesiyle ilk olarak 24 gün gözaltında tutulması kararı verildi. Kapalı kapılar ardında yapılan duruşmada, denizin 7 metre dibinden çıkarılan denizaltının incelenmesi sonrası sır perdesinin aydınlanabileceği öne sürüldü. 

Sadi Tekelioğlu

Etiketler: İsveçli kadın gazeteci, Kim Wall


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