İsveç'te yapılan bir araştırma sonucuna göre, İsveç'te yılda yaklaşık 500 kişinin intihar ettiği ve bu rakamın, her 100 bin kişide ortalama 18.7 kişiye denk geldiği belirtildi.

Dünyada her yıl bir milyon kişi yaşamına son verirken, intihar olayları ülkelere göre farklılıklar gösteriyor. İntihar olaylarının en fazla yaşandığı ülkelerin başında Letonya geliyor.

İntiharlarda psikolojik rahatsızlıkların önemli bir rol oynadığı vurgulanırken, meslek grupları arasında en fazla intihara meyilli olanlar ise çiftçiler, doktorlar, veteriner hekimler, hemşireler ve dişçiler.

İntihar olaylarının en düşük olduğu ülkeler arasında Yunanistan, Meksika ve Brezilya yer alırken, gazetede Türkiye ile ilgili bir bilgi yer almıyor. İsveç'teki intihar vakalarının nedeninin ise şizofreni gibi derin depresyonlar ve bazı psikolojik rahatsızlıkların olduğu belirtiliyor.

Metin Altınışık