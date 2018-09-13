İsveç'te kraliyet tacını çalan şahıs yakalandı

Başkent Stockholm'e 120 kilometre uzaklıktaki Strangas Katedrali'nin müzesinden taç ve değerli eşyaları çalan şüpheli yakalandı. Tacın ise bulunamadığını açıklayan polis, “Çalınan eşyaların hiçbiri bulunamadı. Soruşturmaya devam ediyoruz” dedi. Dün gözaltına alınan kimliği açıklanmayan 31 yaşındaki şüphelinin bugün tutuklandığı açıklandı.

Soyguncular, çaldıkları taç ve değerli eşyalarla kilisenin deniz tarafından sürat teknesiyle kaçmışlardı. Alarma geçen polis karadan, havadan ve denizden soyguncuları aramaya başlamıştı. Çalınan taç, 17. yüzyılda İsveç Kralı Karl IV'ün eşi Kraliçe Kristina tarafından kullanılmıştı. Polis yaptığı açıklamada, kraliyet ailesi tarafından kullanılan eşyaların çok kıymetli ve paha biçilemez olduğunu bildirmişti.