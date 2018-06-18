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İsveç’te silahlı saldırı: 5 yaralı

İsveç’in Malmö kentinde bir kişinin açtığı ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

İsveçte silahlı saldırı: 5 yaralı

18 Haziran 2018 22:20

İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde bir kişinin açtığı ateş sonucu 5 kişi yaralandı. Saldırının gerçekleştirildiği bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, İsveç güvenlik güçleri yaralıların durumunun henüz bilinmediğini açıkladı. Görgü tanıkları ise, saldırganın yaklaşık 20 el ateş ettiğini belirtti. Güvenlik güçleri, saldırının terör ile ilintili olmadığını açıkladı.

Malmö Güney Bölgesi Emniyet Müdürlüğü yetkilisi Stephan Söderholm, olayın üzerinde titizlikle çalışıldığını aktararak, "Olayda hafif yaralanan görgü tanıklarına sorgulama yapıyoruz. Ayrıca polis helikopterleri bölgeyi tarıyor. Fakat şimdiye kadar kimseyi yakalayamadık. Halkımızın endişelenmesine bir sebep yok" ifadelerini kullandı. 

Metin Altınışık
 

 

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