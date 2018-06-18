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İsveç'te silahlı saldırı! Yaralılar var...

İsveç’in Malmö kentinde bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu en az 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsveçte silahlı saldırı! Yaralılar var...

18 Haziran 2018 22:20

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