Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İtalya’da çığ altında kalan otelde kurtarma çalışmaları devam ediyor

İtalya’da çığ altında kalan otelde kurtarma çalışmaları devam ediyor

İtalya’da çığ altında kalan lüks dağ otelinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar çığ altında kalanlardan ikisinin cesedine ulaşıldı.

İtalyada çığ altında kalan otelde kurtarma çalışmaları devam ediyor

20 Ocak 2017 13:14

Gece boyu kurtarma çalışmalarına devam eden ekip, en az 25 kişinin kar altında olduğunu tahmin ediyor.
Roma’ya 80 kilometre mesafede İtalya’nın orta kesiminde merkez Abruzzo bölgesinde bulunan Rigopiano dağ oteline, meydana gelen depremlerin ardından çığ düxmüştü. Çığ düşmesi anında otelin dışına bulunan iki kişi canını kurtarabilmişti. Çöken otelin altında bulunanlar arasında çocuklar da vardı.

Kurtarma ekipleri, hiçbir hayat belirtisi olmamasına rağmen umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Beş metre kalınlığındaki kar, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Italya Başbakanı Paolo Gentiloni milli birlik çağrısında bulundu. Acil durumlar dairesi başkanı Titti Postiglione, Gran Sasso, ısı artması sebebiyle, Orta Abruzzo bölgesinde bulunan Gran Sasso dağınının zirvesinde başka çığ düşmesi ve deprem olmasının mümkün olduğunu söyledi.

Olaydan canlı kurtulan Giampiero Parete tıbbı görevlilere, arabasından bir şeyler almak için dışarı çıktığı için ölümden döndüğünü söyledi. Giampiero Parette iki çocuğu ve eşiyle tatile çıkmıştı. Eşi ve çocukları oteldeki enkaz altında kayıp durumda.  

Etiketler: çığ, italya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!