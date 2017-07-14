itelligence, ‘İlk Bilişim 500 Şirketi’ araştırmasından ödülle döndü

İş uygulamaları alanında dünyanın önemli yazılım firmalarından SAP’nin ekosisteminde yer alan en büyük uluslararası iş ortaklarından itelligence, BT Haber Yayıncılık tarafından 18’ncisi gerçekleştirilen 'Bilişim 500 - İlk 500 Bilişim Şirketi' araştırmasında Yılın ERP Yazılımı kategori birincisi olarak ödüle layık görüldü. itelligence ayrıca, şirketin analitik yazılım çözümleri alanında da 'Veri Ambarı ve İş Zekâsı Yazılımı Gelirlerine Göre İlk 10 Şirket' arasında ikinci oldu.

Bilişim 500 araştırması sonuçlarının Türkiye bilişim sektörünün referansı olma niteliğini taşıdığını belirten itelligence CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, "Elde ettiğimiz başarı ve araştırmaya katılan bilgi teknolojileri şirketleri arasında en büyük 38'inci şirket olmamız, ne kadar doğru bir stratejiyle yola devam ettiğimizi ortaya koyuyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü katlanarak büyüyor. TÜBİSAD’ın 2016 verilerine göre geçen yıla oranla yüzde 14,4 artarak 94,3 milyar TL’ye ulaşan sektörün 29,6 milyar TL’sini bilgi teknolojileri oluşturuyor. Buradaki en yüksek büyümeyi ise yüzde 16,3 ile gerçekleştiren ve 11,9 milyar TL büyüklüğe ulaşan yazılım sektörü kaydediyor.

Bu kapsamda bizler de, hem insan sermayesine yaptığımız yatırımlar hem de inovasyonu hayata geçiren şirket olma vizyonumuzla, ektiğimiz fidanların meyvelerini 2016 yıl sonu itibarıyla elde ettiğimiz yaklaşık 150 milyon TL’lik konsolide ciroya ulaşarak topladık. Yeni nesil ERP olarak adlandırdığımız S/4HANA, çok kanallı e-ticaret uygulamaları, bulut tabanlı İK çözümleri, Endüstri 4.0, büyük veri yönetimi, analitik çözümler ve IoT (Nesnelerin İnterneti) konularındaki bilgi ve deneyime sahip ekibimizle, müşterilerimizin fiziksel süreçlerinin dijital gölgelerini oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün elde ettiğimiz bu başarı, aynı amaç etrafında kenetlenen ve şevkle çalışan tüm itelligence ailesinindir" dedi.