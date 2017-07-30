İtfaiye ekiplerinden leylek kurtarma operasyonu

Merkeze bağlı Kepenek köyünde 2 katlı bir evin çatısında yuva yapan leyleğin 4 yavrusundan birinin hiç uçamadığını fark eden köylüler, durumu belediyeye haber verdi. Köye giden itfaiye ekibi, merdivenle yuvaya çıkıp yavru leyleği kurtardı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde leyleğin kanadının kırıldığı ve bundan dolayı uçamadığı anlaşıldı.



Yavru leyleğin durumunu belediyeye ihbar eden Arafat Özün isimli vatandaş, 3 gün boyunca bulundukları taziye evinde caminin yanındaki 2 katlı evin çatısındaki yavru leyleklerin dikkatini çektiğini ifade ederek, "Yavrulara dikkatlice baktığımda bir yavrunun hiç yuvadan ayrılmadığını fark ettim. İyice baktığımızda kanadında anormallik olduğunu gördük. Ben de belediyeyi aradım. Belediyenin itfaiye ekibi de gelip yavru leyleği yuvadan aldılar" dedi.

Yavru leyleği yuvadan alıp Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getiren Veteriner Hekim Semih Türkcan ise, aldıkları ihbar üzerine Kepenek köyüne gittiklerini belirterek, "2 katlı bir evin çatısında kanadı kırık leylek ihbarı aldıktan sonra itfaiye ekipleriyle birlikte köye gittik. Çatıdaki yavru leyleği aldık ve bakım evine getirdik. Ön muayenede kanadında kırık olduğunu tespit ettik. Şu an tedavi altına alındı. İyileştirip tekrar doğal ortamına bırakacağız. Eğer iyileştiremezsek Van 100. Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne göndereceğiz" diye konuştu.

Nejdet Armağan