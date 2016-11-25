Mersin’de oturan ve dün akşam dünya evine giren 23 yaşındaki Sebiha Taşdemir ile 28 yaşındaki Yüksel Taşdemir çifti, gelin arabası olarak ilginç bir araç seçti. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda itfaiye eri olarak çalışan damat Yüksel Taşdemir, gelin arabasının itfaiye aracı olmasını istedi. Eşi tarafından da kabul görülen önerinin üzerine İtfaiye Daire Başkanı Arif Sayın ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’dan izin alındı. Bunun üzerine itfaiye aracı gelin arabası gibi süslendi. İtfaiye üniformasının üst kısmını damatlık ve gelinliğin üstüne giyen çift, gelin arabası gibi süslenen itfaiye aracı ile konvoy yaptı. Trafikte sirenleri çalıp tepe lambası yanan itfaiye aracını görenler şaşkınlık yaşarken, genç çift meraklı bakışlar altında konvoylarına devam etti. Davul zurna eşliğinde itfaiye aracından inen gelin ve damat çevredekilerin de ilgi odağı oldu.

"YOLDA GÖRENLER DURUMA ÇOK ŞAŞIRDI"

Gelin arabasını her zaman farklı yapmak istediğini belirten damat Yüksel Taşdemir, "Eşimle bir arkadaş ortamında tanıştık. Yaklaşık 2,5-3 senedir arkadaşız. Bu sene de artık ciddi düşünmeye başladık. Bugün de evlenmeye karar verdik. Her zaman itfaiyede arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Düğündeki arabayla ilgili sürekli biri bir şey söylüyorlardı ve hep lüks arabalardan bahsediliyordu. Ben de itfaiye arabası olacağını söyledim. Düğün salonundaki misafirlerimizi bekletmeyelim, sirenleri açarız gideriz dedim. O şekilde karar verdik. Yolda görenler duruma çok şaşırdı. İlk başta kırmızı ışıkta siren filan çalmadık çünkü insanlar panikliyor. Sonradan herkes sola geçmeye başladı ve arabayı görenlerde kornaya basıp, konvoya girmeye başladı. Tanımadığımız insanlar da konvoy oluşturmaya başladı. Sağ olsun Burhanettin Kocamaz Başkanımız ve Arif Başkanımız izin verdi. Hatta onlar da çok memnun oldular. Onlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gelin Sebiha Taşdemir de çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Çok farklı bir heyecan kattı bana. İtfaiye Daire Başkanlığına çok teşekkür ediyorum. Bu ömrümün sonuna kadar çok güzel bir anı olarak kalacaktır" şeklinde konuştu.