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İtfaiyecilerin ahşap oymacılığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, merkezde kurdukları atölyede yaptıkları ahşap oymacılığı çalışması ile günün yorgunluğu ve stresini atıyor.

İtfaiyecilerin ahşap oymacılığı

08 Ağustos 2017 12:08

Bir grup itfaiyecinin ahşap oymacılığına gösterdiği merak sonucu ortaya çıkmaya başlayan eserler, söz konusu sanata olan ilgiyi de artırıyor.

En üst düzeydeki vazife bilinci ile zorda kalan vatandaşların imdadına yetişen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda bir grup itfaiyeci, boş zamanlarında merkezde kurdukları atölyede ahşap oymacılığı çalışması başlattı. Başta yangın olmak üzere her an meydana gelebilecek bir olaya müdahale için hazır bekleyen Ankara İtfaiyesi personeli, boş zamanlarında da ortaya çıkardıkları estetik objelerle duygularını sanata yansıtıyorlar.

Ahşabın işlenerek şekil verildiği ilk ürünler arasında cami ve külliye kompleksi, çiçek saksısı, çeşitli biblolar, tuzluk, saklama kapları gibi küçük eşyalar olarak ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, merkezde mesleki çalışmaların dışında spor ve sanata da büyük önem verdiklerini belirterek, “Personelimizin talebi doğrultusunda, bizim de imkanlarımız ölçüsünde değişik sanat aktivitelerine olanak tanıyoruz. Geleneksel sanatlarımız arasında önemli yeri olan ağaç işçiliğinin personelimiz tarafından benimsenmesi ve kendi çabalarıyla merkezimizde kurdukları atölyede boş zamanlarını değerlendirmesini büyük memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz” dedi.  


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