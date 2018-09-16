İyi beslenen çocuk okulda daha başarılı oluyor

Konya Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, okul çağındaki çocukların beslenme alışkanlıkları konusunda velilere büyük pay düştüğünü söyledi. Çocukların okulların açıldığı dönemde yetişkinlikteki beslenme alışkanlıklarının temelini attıklarını belirterek, iyi beslenmenin çocuklara okul başarısı konusunda da faydalı olacağını dile getirdi. Baldede, “Okul çağında çocukların beslenme alışkanlıkları yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor. O yüzden önemli bir dönem. Sorumluluklar artıyor ve çocuklar artık sosyal ortamlarda yemek yemeye başlıyorlar ve en önemlisi de yetişkinlikteki beslenme alışkanlıklarının temellerini atmış oluyorlar. O yüzden biz bu dönemi ayriyeten çok önemsiyoruz. Çocuklar için büyüme çağı 10-12 yaş aralıkları. Kızlarda bu 10-14, erkeklerde 12-16 olarak değişiyor. O yüzden bu çağı verimli olarak geçirmeye çalışıyoruz. İyi beslenmedeki amacımız büyüme ve gelişmeyi doğru bir şekilde sağlamak. Onun dışında yeterli besin ögelerini, çeşitli besinlerden tükettirerek almalarını sağlamak ve okulda başarısını arttırmak oluyor. O yüzden çocuklarımızda beslenmenin önemi çok çok daha fazla” diye konuştu.

“En önemli öğün kahvaltı”

Bu dönemde çocuklar için en önemli öğünün kahvaltı olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Baldede, çocukların abur cubur tarzı gıdaları tüketmemeleri gerektiğinin altını çizdi. Kahvaltı alışkanlığının çocuklara kazandırılması için en büyük payın velilere düştüğünü ifade eden Baldede, “Okul çağında beslenmede en önemli öğün kahvaltı oluyor. Kahvaltı öğününün yerleşmesinde de velilere büyük pay düşüyor. O yüzden velilerin bu dönemde kahvaltılara ayriyeten çok dikkat etmeleri, kendilerinin de yapmaları çok önemli. Kahvaltı yapmadıklarında çocuklarımız okula gittiklerinde ister istemez abur cubur tarzı kantinlerinde buldukları hızlı tüketebilecekleri şeylerle besleniyorlar ya da uzun süre aç kalıyorlar. Birçok çocuk danışanım da istememe, mide bulantısı, ‘canım istemiyor' gibi bahaneler geliyor. Ancak bu tamamen alışkanlıktan ibaret. Yavaş yavaş alıştırdıktan sonra kendileri isteyeceklerdir. O yüzden onlara bu konuda yardımcı olmaları, zorlamadan ikna etmeleri, mantıklı bir şekilde konuştukları zaman zaten çocuklar anlayacaklardır. Kahvaltı öğününün de verimli olması gerekiyor. Tabağımızda birçok renkten ve birçok gruptan besin bulunması gerekiyor. Kahvaltıda alternatif olarak yanlarında da götürebilirler. Örneğin, bir sebzeli tost, bir peynirli sandviç onlar için kolay olacaktır. Yanında ona eşlik edecek bir meyve suyu, ayran da yine iyi bir öğün olarak sayılabilir. Ancak meyve suyunda önemli olan herhangi bir meyve suyu değil yüzde 100 meyve suyu olmalarına dikkat edin yoksa onun da herhangi bir abur cuburdan farkı kalmayabiliyor” şeklinde konuştu.

Mustafa Uslu