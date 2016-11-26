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İyi bir gülümseme, kişide özgüveni arttırıyor

Gülüş tasarımının, sosyal çevrede önemli bir iletişim aracı olduğunu belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, iyi bir gülümsemenin hem insanların kişiye hem de kişinin kendine güvenini artırdığını söyledi.

İyi bir gülümseme, kişide özgüveni arttırıyor

26 Kasım 2016 10:43

Diş Hekimi Uzman Kışlaoğlu, "Gülüş tasarımı, diş hekimliğinde kişinin yüzüne uygun estetik ve ideal olan gülüşünü verebilmektir. Sağlık ve doğallığı da birleştirerek sağlıklı bir gülüşü planlamaktır" dedi.
Diş yapısının, birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizildiğini söyleyen Uzm. Dr. Kışlaoğlu, "Güzel bir gülüşün temel elemanları dişlerdir ve dolayısıyla diş şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak gerekir. İyi tasarlanmış bir gülüşün nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için, yüz hatlarının iç ve dış kenarları incelenmelidir. Bu duruma kişinin altın oranlarını belirleme denilir. Estetik gülüş tasarımı olabilmesi için bazı faktörler göz önüne alınarak dişlerin formu belirlenmektedir. Bu faktörler; yüz hatları, dişin yapısı, rengi, dudaklar, kişinin cinsiyeti, yaşı, gülüş ifadesindeki simetri yani altın oranıdır. Gülüş tasarımıyla her açıdan çok daha sağlıklı, pırıl pırıl dişlere kavuşmanız mümkün. Diş beyazlatmadan, görünmeyen diş teline kadar estetik amaçlı birçok yenilik gülüş tasarımını kapsar” şeklinde konuştu.

Etiketler: Dr. Çağdaş Kışlaoğlu


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