İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı istifa etti

Obalı, yeni atanan il başkanının ve kurulacak olan yönetimin rahat çalışabilmesi adına istifa etiğini belirterek şunları dile getirdi; “Yaşamımız boyunca bizlerin umutları, hayalleri, düşleri hep onurlu olmuş; bakışı, duruşu, fikri ve zikri hep net kalmıştır. Duruşumuzdan hiçbir zaman, hiçbir makam uğruna taviz vermemiş, doğrudan ayrılmamışızdır. Bu zamana kadar olan duruşumuzdan da asla taviz vermeden bundan sonrada aynı duruşu sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.İYİ Partinin kurulmasıyla, Uşak kurucu Merkez İlçe Başkanı ve son seçilmiş merkez ilçe başkanı olarak devam ettirdiğim görevimden, yeni atanan il başkanın ve kurulacak yönetimin elini rahatlatmak adına istifa ediyorum. Yeni kurulacak yönetimlerde, aktif olarak görev almayacağım. İYİ partinin üyesi olarak, kurulacak yönetimlerin doğru yaptığı her türlü faaliyeti destekleyeceğimizi, yanlış yapılanlarında karşısında duracağımızı belirtmek isterim.İYİ Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar, her safhasında yer almış biri olarak, süreç içinde mücadele eden bütün arkadaşlarıma, dostlarıma teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum” dedi.