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iha.com.tr »
Politika »
İyi Parti'den flaş seçim açıklaması!
21 Nisan 2018 20:25
İyi Parti'den flaş seçim açıklaması!
İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının YSK'ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilaveten İyi Parti'yi de eklemiştir" dedi.
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21 Nisan 2018 20:25
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