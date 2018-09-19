İzinsiz fotoğrafa 7 bin lira tazminat

Yüksek öğrenimini Ankara'da sürdüren genç kız, banka reklamında fotoğrafını görünce büyük şok yaşadı. Resminin izinsiz olarak kullanımı sebebiyle kişilik haklarının örselendiğini, manevi huzursuzluk yaşadığını belirten üniversite öğrencisi soluğu Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde aldı. Mahkemede ifade veren davacı genç, resminin hiçbir bilgisi ve izni olmadan davalı banka reklam afişlerinde ve internet sitesinde kullanıldığını öğrendiğini dile getirdi.

Davalı bankanın internet sitesini incelediğinde kredi kartları başlığı altında, kredi kartı reklamlarında gösterilen örnek kredi kartı üzerinde ve ilgili şehirlerdeki billboardlarda asılı reklam afişlerinde resminin kullanıldığını gördü. Resminin izinsiz olarak yayınlanmasının hukuka aykırı olduğunu, davalının reklamlarında resmini kullandığını ve bu reklamlar sayesinde gelir elde ettiğini kaydetti.

Resminin böyle izinsiz temini ve yayınlanmasından dolayı tedirgin, huzursuz olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu öne süren genç kız, manevi çöküntü yaşadığı gerekçesiyle 5 bin lira maddi, 10 lira manevi tazminat talep etti. Savunma yapan banka avukatı ise gencin öğrenim gördüğü üniversitede kullanılan örnek kampüs kart tasarımı üzerinde yer alan davacı fotoğrafının, üniversite tarafından müvekkiline iletildiğini ve herhangi bir değişiklik yapılmadan işlem yapılmasının istendiğini söyledi. Üniversitenin fotoğrafı Google arama motorunda vesikalık öğrenci fotoğrafı arama sonuçlarından bulduğunu bildirdiğini, fotoğrafın davacının muvafakati olmaksızın kullanıldığının anlaşılması üzerine internet sayfasındaki örnek kart görseli üzerinden çıkartıldığını dile getirdi. Basılı malzemelerin imha edildiğini, davacının tanınan, bilinen bir kişi olmadığından fotoğrafının reklam amacıyla fayda elde etmek üzere kullanımının söz konusu olmadığını belirtti.

Mahkeme, davacı fotoğrafının, davalı tarafından internet ortamında tespit edilerek hiçbir izni alınmaksızın ihbar edilen reklam şirketine verildiği, bu şirketin davalı isteğine uygun şekilde reklam, tanıtım ve buna uygun materyaller üzerinde davacı fotoğrafını kullandığına dikkat çekti. Davalının reklam amaçlı bu kullanımdan dolayı esasen bir sözleşmeyle bu fotoğrafı reklam yüzü olarak kullanması halinde davacıya ödemesi gereken tutar kadar bir ekonomik yarar elde ettiğine kanaat getiren mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 5 bin lira maddi ile takdiren 2 bin lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline hükmetti. Kararı, davalı vekili temyiz etti. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de kararı onadı. Üniversite öğrencisi genç kız, 7 bin liralık tazminatı bankadan tahsil etti.