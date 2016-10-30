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İzinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi

Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak'ın gözaltına alınmasını İstanbul Şişli'de protesto ettikten sonra izinsiz yürümek isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti.

İzinsiz yürüyüş yapan HDPli gruba polis müdahalesi

30 Ekim 2016 16:27
İzinsiz yürüyüş yapan HDP'li gruba polis müdahalesi - Tıkla İzle

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak'ın gözaltına alınmasını protesto eden bir grup HDP'li Şişli Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve HDP İl Yönetiminden yetkililer de katıldı.

Basın açıklamasının ardından polis ekipleri grubu taşkınlık çıkarmadan dağılmaları konusunda uyardı. Abide-i Hürriyet Caddesinden Mecidiyeköy yönüne doğru yürüyen eylemciler, tekrar slogan atmaya başladı. Bir kez daha eylemcileri uyaran polis, sloganların devam etmesi üzerine müdahalede bulundu. Biber gazlı müdahalenin ardından eylemciler dağıldı. 

Hüseyin Coşkun

Etiketler: HDP'li gruba polis müdahalesi


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