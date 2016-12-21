Kar altındaki kaplıcaları ile meşhur İzlanda bir çok kişinin tatil hayallerini süslerken Türkiye’nin de aynı imkanlara sahip olduğu pek de bilinmiyor. Rize’nin İkizdere İlçesi Ilıca Köyü’de bulunan termal kaplıcalar isteyenlere İzlanda’daki benzer imkanları sunuyor. Ilıca Köyü’nde şu günlerde isteyenler -15 derecede bir metreye vakar kar kalınlığının altında 72 derece sıcaklıktaki termal sudan yararlanabiliyor. Ayrıca termal suyun yanında 5. Yıldızlı konfora sahip konaklama imkanı da buluyorlar. İsteyenler kapalı ve özel havuzlarda da termal sudan istifade edebiliyor.

Dünyanın en kaliteli 5. Termal suyu

Rize’nin İkizdere İlçesi Ilıca Köyü’nde 260 metre derinlikten çıkan termal su mineral ve ısı bakımından Dünyanın en kaliteli 5 termal kaynağından bir tanesi olarak kabul ediliyor. 1 litresinde 4 bin 542 mineral bulunduran su aynı zamanda 72 derece ısıya sahip. İkizdere İlçesi’nde çıkar termal suda yapılan bilimsel analizlerde ise suyun; romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, kronik bel ağrısı, eklem hastalıkları ,yumuşak doku hastalıklarının tedavisi, beyin ve sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında , nörolojik rahatsızlıklarda, stres bozukluklarında ,spor yaralanmalarında ve kadın hastalıklarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabiliyor. Ayrıca: cilt üzerinde; egzama, akne, nörodermatit, kronik rezidüel ürtiker,bazı sedef türlerinde tedavi etkisi bulunduğu gibi gençleştirici, kırışık giderici etkisi de bulunuyor.

Göktürk Fırat