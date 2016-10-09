Türkiye bu akşam deplasmanda İzlanda ile kozlarını paylaşacak... Aklınıza takılan ''İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, İzlanda-Türkiye saat kaçta, İzlanda-Türkiye maçı hangi kanalda İzlanda-Türkiye şifresiz mi?'' türü soruların cevabı bu haberimizde

A Milli Takım, İzlanda maçına hazır

2018 Dünya Kupası I Grubu üçüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, karşılaşmanın hazırlıklarını olumsuz hava şartları altında akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası I Grubu üçüncü maçında deplasmanda karşılaşacağı İzlanda maçı öncesi yaptığı son antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Milliler, antrenmanın basına kapalı bölümünde yoğun rüzgar ve yağmur altında maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

MİLLİLERİN 544. MAÇI

A Milli Takımımız tarihindeki 544. maçını bugün İzlanda ile oynayacak. Ay-yıldızlılar geride kalan 543 karşılaşmada biri hükmen olmak üzere 204 galibiyet ve 126 beraberlik aldı, 213 kez de rakiplerine yenildi. Rakip fileleri 713 kez havalandıran Milliler kalesinde 790 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER:

İZLANDA: Kristinson, R.Sigurdsson, Arnason, Saevarsson, Bjarnason, Skulason, Gudmundsson, G.Sigurdsson, Finnbogason, Bödvarsson, Sigurdarson

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Şener, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Caner, Tolga, Ozan, Emre Mor, Volkan Şen (Kaan), Hakan Çalhanoğlu, Cenk

MAÇ BİLGİLERİ

Stadyum: Laugardalsvöllur

Maçın Hakemi: Mark Clattenburg

Maçın Tarihi ve Saati: 9 Ekim 2016 (bugün) 21.45

Maç Yayını: TV 8 (Şifresiz)

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Jake Collin ile Simon Peter Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anthony Taylor olacak.

Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

İzlanda, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu üçüncü maçında evinde Türkiye’yi ağırlayacak olan İzlanda, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Laugardalsvöllur Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda İzlandalı oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. İzlanda, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise zorlu maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kaptan takımı yalnız bırakmadı

Öte yandan takım kaptanı Aron Gunnarsson, Türkiye maçında cezalı olduğu için oynayamayacak olmasına rağmen takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Mark Clattenburg’un yöneteceği karşılaşma, TSİ 21.45’te Laugardalsvöllur Stadyumu’nda oynanacak.

İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, “Türkiye çok daha kuvvetli bir takım. Buraya üç puan için geldiler. Bu yüzden Türkiye'ye karşı sahada daha agresif olmamız gerekecek” dedi.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu üçüncü maçında evinde Türkiye'yi konuk edecek olan İzlanda’da, Teknik Direktör Heimir Hallgrimsson, maç öncesi Laugardalsvöllur Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın zor olacağını dile getiren Hallgrimsson, “Türkiye çok daha kuvvetli bir takım. Buraya üç puan için geldiler. Bu yüzden onlara karşı sahada daha agresif olmamız gerekecek. Yarınki maç hiç kolay olmayacak. Rakip takımda birçok yetenekli oyuncu var. Kolektif bir defans yapısıyla oynayacağız. Türkiye bire birde de iyi oyunculara sahip. Buna karşı da dikkatli olacağız” dedi.

“Arda Turan gibi önemli oyuncular bulunmuyor”

Hallgrimsson, son oynadıkları karşılaşmanın kadrosunda bulunun bazı futbolcuların şimdi olmadığını söyleyerek, “Arda Turan gibi bazı önemli oyuncular kadroda bulunmuyor. Karşımızda çok daha genç bir takım var ama bu takım Hırvatistan ile deplasmanda 1-1, sahasında da 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna ile 2-2 berabere kalmayı başardı. Türkiye gruptaki zor takımlardan biri” diye konuştu.

Terim: “Arda konusunu zamana bırakalım”

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda veya Burak konusu ile ilgili, “Ben Antalya’da gereğini söyledim. Hiç kimsenin ismini de söylemeden. Zamana bırakalım” dedi.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu üçüncü maçında A Milli Takım, yarın İzlanda’ya konuk olacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. İzlanda’yı tebrik ederek sözlerine başlayan Terim, “3-0 mağlup olduğumuz maçtan sonra 25 ay geçti, bu 25 ay içerisinde İzlanda’nın büyük aşama kaydettiğini düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası’nda da dikkat çeken bir takım oldu ve saygıyı hak ediyorlar. Burada İzlanda ile oynamak daha zor. Son Finlandiya maçını düşünürsek, hava topuna veya yan toplara mani olamayan bir Finlandiya var. Bu gücü kullanıyor çok fazla. Herkes ona göre tedbirini, çalışmasını yapacaktır ama bazı şeyler var ki etkili. İzlanda’nın yıllarca kullandığı silah bu. Buraları halledebilirsek yarın buradan çok daha hoşumuza giden sonuçlarla ayrılabiliriz” dedi.

“Onlara güveniyorum”

Sıcak bir havadan baya soğuk bir havaya geldiklerine dikkat çeken deneyimli teknik adam, “24 saat içinde bu kadar değişiklik, hiç küçümsenecek bir şey değil. Zararını en aza indirmek için uğraşıyoruz ama önemli bir şey bu. Takımda gençlere güveniyorum. Takımımız gençleşti biraz. İsteklerini, arzularını kazanma adına saha içerisinde yapacaklarına, yüreklerine güveniyorum onların. Onlara rahat olmaları için gereken riskleri ben alırım zaten ama dediğim gibi ben onlara güveniyorum” diye konuştu.