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İzmir emniyetinde devir teslim yapıldı

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, görevi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’a devretti.


28 Ekim 2016 17:40

İl Emniyet Müdürlüğü Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, görevi Kırıkkale PMYO Müdürü Hüseyin Aşkın’a devretti. Bornova'da bulunan Çevik Kuvvet Müdürlüğü Hizmet Binası konferans salonunda yapılan törene, İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başakanı Aziz Kocaoğlu, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Murat Bakan, Musa Çam, emniyet müdürleri, emekli emniyet müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra, emniyet müdürleri Celal Uzunkaya ve Hüseyin Aşkın’ın öz geçmişleri okundu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevi sona eren Celal Uzunkaya, görevi Hüseyin Aşkın’a devretti. Aşkın, daha sonra görevlerinden dolayı Uzunkaya’ya plaket verdi. 

Devir teslim töreninden sonra konuşan Uzunkaya, "Buraya ilk geldiğim gündeki heyecanımı hiç kaybetmeden, görevimin son gününe kadar çalıştım. Görev arkadaşlarımızla birlikte İzmir için elimizden geldiğince çalıştık ve hizmet ettik. Kente huzur getirmek için gece gündüz mesaimizi harcadık. Benim devraldığım ve sürdürdüğüm görevi yeni bir arkadaşımız sürdürecek" dedi. 

Atakan Şen - Halil Karahan


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