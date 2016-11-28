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İzmir Fashion Week’te geri sayım

5-6-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ’İzmir Fashion Week’, bu sene de görkemli defilelere sahne olacak.

İzmir Fashion Weekte geri sayım

28 Kasım 2016 13:57

Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve Rönesans Ajans tarafından 5-6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek İzmir Fashion Week’te geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve İzmir Moda Tasarımcıları Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan organizasyonda, ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon kreasyonları sergilenecek. İzmir Fashion Week kapsamında ayrıca çeşitli etkinlikler, seminer, workshop, söyleşi, sergiler de organizasyona renk katacak. İzmir Fashion Week öncesi; Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Özden, Rönesans Ajans Kurucusu Akif Örük, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Dilek Süslüer, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Önsal, programın ev sahibi Hiton Oteli’nden Gözde Kaydırak, İzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanvekili Mehmet Payıküçük ve tasarımcılar basın toplantısı düzenledi. 9 tasarımcının kreasyonlarının yer alacağı İzmir Fashion Week’e 2 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor.

GÜNDE 3 DEFİLE

İzmir’i Avrupa’nın sayılı moda merkezleri arası sokmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Mukadder Özden, bu yıl gerçekleşecek olan İzmir Fashion Week’in görkemli etkinliklere imza atacağını söyledi. Günde 3 seans olarak gerçekleştirilecek olan defileler İzmirli moda severlere görsel bir şölen yaşatacak. Defilelerden sonra yapılacak ‘After Party’lerle renklenecek olan İzmir Fashion Week, ünlü isimleri bir araya getirecek.

YERLİ MANKENLER SAHNE ALACAK

Bu sezon 4.’sü düzenlenen İzmir Fashion Week’te tamamen yerli mankenlerin bulunacağını açıklayan Özden, “Geçen dönem olduğu gibi yine Merve Büyüksaraç, Ebru Öztürk, Ece Begüm Yücetan ve Simge Tertemiz gibi ünlü mankenleri de podyuma taşıyacağız. Aynı zamanda Türkiye’nin tanınmış modacıları bu büyük organizasyon içinde kreasyonlarını sergileyecektir. Tüm İzmirli moda severleri İzmir’in görkemli etkinliğine davet ediyoruz” diye konuştu. Rönesans Ajans Kurucusu Akif Örük ise, yeni tasarımcıların önünün açılması gerektiğini belirterek, “İzmir Fashion Week’te yeni tasarımcıların kreasyonları yer alacak” dedi.

ETKİNLİK PROGRAMI

5 Aralık tarihinde saat 19:00’da Nur Karaata "Capricious", saat 20:00’da Esin Özyiğit "Timeless", saat 21:30’da Dilek Süslüer "Tempo Di Festa",

6 Aralık tarihinde saat 19:00’da Fc Plus "Reflection", saat 20:00’da Şiyar Akboğa "Copmlex", saat 21:30’da Yiğit Eryendi "ELYSIUM",

7 Aralık tarihinde saat 19:00’da Sinem Mardi "Karavaşların Özgürlüğü", saat 20:00’da Misette by Ayşegül Köroğlu "Love & Soul", saat 21:30’da Murat Acar "Matador" temalarıyla gerçekleşecek.

Aynı zamanda 5 Aralık saat 17:00’de Emre Erdemoğlu ile "Modada Son Trendler" ve EİB XII. Moda Tasarım Yarışması düzenlenecek. 6 Aralık saat 17:00’de Ümit Temurçin ile "Madalyonun diğer yüzü" söyleşisinde, Ju İstanbul, Ahsen Uğurlu, Duygu Alptekin, Anıl Tiryaki moda sohbetinde davetlilere buluşacak.


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