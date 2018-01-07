Diğer
Kategoriler

İzmir Şoförler Odası’na taşlı saldırı

İzmir Şoför Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın genel kurul toplantısının sona erdiği dakikalarda, Karabağlar’da bulunan hizmet binası, bir şahıs tarafından taşlı saldırıya uğradı.

İzmir Şoförler Odasına taşlı saldırı

07 Ocak 2018 23:06
İzmir Şoförler Odası’na taşlı saldırı - Tıkla İzle

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, Fuar İzmir’de düzenlenen olağan kurulda bir araya geldi. İki adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut başkan Celil Anık güven tazeleyerek tekrar göreve getirildi. Seçim sonuçlarının belirlendiği dakikalarda, odanın Karabağlar ilçesinde bulunan hizmet binası genç bir şahsın taşlı saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kimliği belirsiz bir genç, binanın önüne gelerek yerden aldığı kaldırım taşını giriş kapısına fırlatıyor. Kapının camları kırılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaşıyor.

"BU SALDIRI ESNAFA YAPILMIŞTIR"

Saldırı sonrası hizmet binasına gelen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, "Bugün genel kurulumuz vardı. Genel kurul neticesi açıklandıktan sonra odaya geldiğimizde binamızın saldırıya uğradığını öğrendik. Camları kırmışlar. Demokrasiyi içine sindirmek lazım. Burası benim şahsi malım değil, esnafın malı. Yani buraya yapılan saldırı esnafa yapılmıştır. Bu yüzden ben ve yönetim kurulumuz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu olayla ilgili şikayetimizi ilgili mercilere yaptık” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık - Sinan Yeniçeri

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç