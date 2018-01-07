İzmir Şoförler Odası’na taşlı saldırı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, Fuar İzmir’de düzenlenen olağan kurulda bir araya geldi. İki adayın yarıştığı seçimlerde, mevcut başkan Celil Anık güven tazeleyerek tekrar göreve getirildi. Seçim sonuçlarının belirlendiği dakikalarda, odanın Karabağlar ilçesinde bulunan hizmet binası genç bir şahsın taşlı saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, kimliği belirsiz bir genç, binanın önüne gelerek yerden aldığı kaldırım taşını giriş kapısına fırlatıyor. Kapının camları kırılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaşıyor.

"BU SALDIRI ESNAFA YAPILMIŞTIR"

Saldırı sonrası hizmet binasına gelen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, "Bugün genel kurulumuz vardı. Genel kurul neticesi açıklandıktan sonra odaya geldiğimizde binamızın saldırıya uğradığını öğrendik. Camları kırmışlar. Demokrasiyi içine sindirmek lazım. Burası benim şahsi malım değil, esnafın malı. Yani buraya yapılan saldırı esnafa yapılmıştır. Bu yüzden ben ve yönetim kurulumuz bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu olayla ilgili şikayetimizi ilgili mercilere yaptık” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık - Sinan Yeniçeri