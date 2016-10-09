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İzmir'de 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri bulundu

İzmir’de yerleşik yaşamın 8 bin 500 yıl öncesine dayandığını gösteren kazıların sürdüğü Bornova’daki Yeşilova Höyüğü'nün ardından aynı bölgede yer alan Yassıtepe Höyüğü’nde Ege kültürü için yeni ve önemli bulgular ortaya çıktı. Yassıtepe’de dünyaca ünlü Bornova misket üzümüne ait olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri bulundu. Buluntular, Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda tanıtıldı.

İzmirde 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri bulundu

09 Ekim 2016 12:11
İzmir'de 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri bulundu - Tıkla İzle

Yeşilova Höyüğü ve Yassıtepe Höyüğü’nde Ege Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen kazılarda Ege kültürüne ait heyecan verici bulgular ortaya çıktı. Bugüne kadar Neolitik ve Erken Tunç dönemlerini ait envanter ve etütlük nitelikte 300’den fazla eserin çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü’nün ardından Forum Bornova’nın hemen karşısında yer alan Yassıtepe Höyüğü’nde de önemli kalıntılara ulaşıldı. Bölgede devam eden kazılarda Bornova Belediyesi’nin üretimi konusunda önemli çalışmalar yaptığı dünyaca ünlü Bornova Misket Üzümü’ne ait olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri ve taneleri bulundu.

İzmir’in en eski üzüm kalıntıları
Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin, her iki kazı alanından çıkan buluntuları, Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde Başkan Olgun Atila, Ege Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Yeşilova - Karacaoğlan Mahalleleri Derneği (KAYED) kazı ekibinde yer alan öğrenciler ile sanatçıların katıldığı organizasyonda tanıttı. Genelikle küp ve çömlek tipi kapların dibinde kuruyarak karbonlaşmış durumda buldukları üzüm çekirdekleri ve tanelerinin sadece Bornova değil, İzmir’in en eski üzüm kalıntıları olabileceğini belirterek Derin, “Bölgede yaptığımız kazılarla Batı Anadolu kültür tarihine yeni bulgular kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

"Turizm kenti olmak istiyoruz"
Bornova Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıda konuşan Başkan Olgun Atila, en önemli hedeflerinden birinin Bornova’yı aynı zamanda bir turizm kenti haline getirmek olduğunu söyledi. Bu hedef doğrultusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Atila, “Yeşilova Höyüğü sadece Bornova değil, İzmir’deki en eski yerleşim alanı. Biz de Bornova Belediyesi olarak bu alanı tanıtmak için Ege Üniversitemizle işbirliği içerisinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi de bu anlamda çok önemli. Burayı da içine alan kültür turları düzenliyoruz ve Bornovalıların öncelikle kendi kentlerindeki tarihi ve doğal değerleri tanımalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

"Evimizin geçmişi Yeşilova Höyüğü’nde"
Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ise Başkan Olgun Atila’nın “Bornova Bizim Evimiz” sloganını hatırlatarak, “Bu anlamda Yeşilova Höyüğü evimizin geçmişini öğrendiğimiz yer. Bu höyüğe ve ziyaretçi merkezine üniversite, yerel yönetim ve bölge halkı birlikte sahip çıktı. Bu özellikleriyle çok önemli ve özel olan bu yerde bulunmak beni her zaman mutlu ediyor. Kentimiz için çok önemli olan Yeşilova Höyüğü’nü hep birlikte tanıtmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

5 bin yıllık gömü
Bu arada Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde Ege Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden sanatçıların resim, heykel, seramik, çini, minyatür, mozaik ve fotoğraf çalışmalarından oluşan karma serginin açılışı da yapıldı. Sergi, ekim ayı sonuna kadar açık kalacak. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ndeki karma sergiyi gezen ve bu yılki kazılardan çıkarılan eserler hakkında bilgi alındıktan sonra Bornova Beledeyesi’nin kültür turu otobüsü ile Yassıtepe Höyüğü’ne geçildi. Buradaki kazılarda ortaya çıkarılan mezardaki 5 bin yıl öncesine ait gömü büyük dikkat çekti. 

Etiketler: 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri, bulundu, İzmir


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