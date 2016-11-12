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İzmir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki kişi arasında çıkan alacak verecek kavgasında 26 yaşındaki Baturalp Mehmet Demir, Ayhan Y. tarafından başından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

İzmirde alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

12 Kasım 2016 08:51
İzmir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Tıkla İzle

Olay sabah saat 06.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5827 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ayhan Y. alacağı için Baturalp Mehmet Demir’in evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada Ayhan Y. belindeki tabancayı çıkararak Demir’i başından vurdu. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Demir, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri Demir’i başından vurduktan sonra olay yerinden kaçan Ayhan Y.’yi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak arama çalışması başlattı. 

Etiketler: Baturalp Mehmet Demir, kanlı kavga


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