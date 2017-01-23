Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İzmir’de ele geçirildi! Değeri 2 milyon TL

İzmir’de ele geçirildi! Değeri 2 milyon TL

İzmir’in Selçuk İlçesinde Jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 2 Milyon TL olan tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

İzmirde ele geçirildi! Değeri 2 milyon TL

23 Ocak 2017 13:39

Selçuk İlçesi’nde S.D. isimli bir kişinin tarihi eserler satmaya çalıştığı ihbarını alarak harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte ortaklaşa bir operasyon düzenledi.Ekipler, şüpheli S.D.’nin İsa bey Mahallesi Kalealtı Mevkiindeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan S.D.’nin üzerinden 11 adet tarihi eser ve bu eserlere ait fotoğraflar çıkarken, evinde Bizans Roma dönemine ait Demeter Bahar Tanrısı heykelinin başı, ve bu döneme ait para, mühür ve 43 parça tarihi eser ele geçirildi. S.D.’nin üzerinden çıkan fotoğrafları inceleyen Jandarma, fotoğrafların S.D.’nin evinde çekildiğini tespit etti. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorguya alınan S.D., fotoğrafları M.A. isimli bir kişinin çektiğini itiraf etti. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, M.A. isimli şahsın evine operasyon yaptı. M.A.’nın evinde yapılan arama sonucu, 26 adet taş eser, 20 adet sikke, 1 adet yer ölçüm cihazı, mercek pusula, 1 adet detektör ve kazı malzemeleri çıktı. M.A. ve S.D. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yaptıkları detaylı çalışmalar sonucu piyasa değeri 2 milyon TL olan tarihi eserleri ele geçiren İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserleri Efes Müze Müdürlüğü’ne teslim etti.

(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)

Etiketler: izmir operasyon, jandarma, tarihi eser


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!