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İzmir’de korkutan yangın

İzmir’in Balçova İlçesi’nde daha önce restoran ve eğlence merkezi olarak kullanılan boş bir bina henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangınla kül oldu.

İzmirde korkutan yangın

04 Ekim 2016 07:25

Yangın, gece saat 03:30 civarında İnciraltı Mahallesi Haydar Aliev Bulvarı üzerinde bulunan boş bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önce restoran ve eğlence merkezi olarak kullanılan binanın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu direk itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 8 itfaiye aracı ile yangını müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, işyeri kül oldu.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Etiketler: İzmir yangın


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