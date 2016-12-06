Edinilen bilgilere göre, olay, İzmir’in Karşıyaka ilçesi 6712/4 Sokak'ta bulunan bir binanın 5. katında meydana geldi. İşten gelen şahıs evinde uyurken bu sırada çamaşır makinesinin kablosundan çıktığı belirtilen yangın bir anda tüm evi sardı. Yangın çıktığını fark eden şahıs, alevlerden korunmak için balkona çıktı ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaş Çiğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Tamamen yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.

Murat İşçi