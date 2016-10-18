İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi müezzininin darp edilmesine ilişkin soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerle ilgili önemli bir karar çıktı. Yeni deliller ortaya çıkmasının ardından, daha önce serbest bırakılan ve yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan A.C. ve P.D., İzmir Adliyesine gönderildi. A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, P.D ise serbest bırakıldı. Firari İ.C.’nin ise yurt dışında olduğunun belirlendiği bildirildi.

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisinin müezzini Mehmet Kuzgun, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen bazı kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması anları, güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayların ardından biri kadın üç kişi gözaltına alınmış ardından da serbest bırakılmıştı. Daha sonra yaşanan gelişmeler ve gelen tepkiler üzerine ise şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı çıkmıştı.