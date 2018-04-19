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İzmir'de okul önünde şüpheli çanta paniği

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir okulun önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan çantanın içinden dikiş makinesi çıktı.

İzmirde okul önünde şüpheli çanta paniği

19 Nisan 2018 15:01

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Konak 144. Sokak'ta özel bir okulun önüne bırakılan şüpheli çantayı gören okul görevlileri, durumu hemen emniyet birimlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler okulu boşaltırken, çantanın bulunduğu sokak da araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri, şüpheli çantayı fünyeyle patlattı. Parçalara ayrılan çantanın içinden dikiş makinesi çıktı. Olaya tanık olan çevre sakinleri derin bir nefes alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

 

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