İzmir'de otel odasında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Aytek Ercan isimli bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu. İstanbul’da yaşayan ve işi gereği İzmir’e gelerek bir otele yerleşen Ercan, sabah kahvaltısına inmeyince arkadaşları merak ederek kaldığı odaya gitti. Arkadaşları Ercan’ın odasının kapısını defalarca çaldı, fakat açan olmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen arkadaşları, yedek anahtarla odaya girdiklerinde Ercan’ı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ercan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın şüpheli ölümü nedeniyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, Ercan’ın kaldığı odada incelemelerde bulundu. Ercan’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak olan otopsiden sonra Ercan’ın kesin ölüm sebebi belirlenecek. Öte yandan, Ercan’ın bir süre önce mide küçültme ameliyatı olduğu ve kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Halil İbrahim Karabıyık