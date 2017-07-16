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İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Foça ilçesinde, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İzmirde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

16 Temmuz 2017 22:22

Kaza, saat 18.00 sıralarında Oruç Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Koçlu idaresindeki 35 MIV 40 plakalı motosiklet, Foça istikametinden Aliağa yönüne seyir halindeyken, Sadullah Sever Caddesi'nde bulunan kavşakta N.K. yönetimindeki 45 FV 562 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Koçlu ve arkasında oturan C.S. yola savruldu. Kaza sonucu motosiklette bulunan Osman Koçlu ve arkasındaki arkadaşı C.S., otomobilde ise Ü.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Koçlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesi'ne, arkadaşı C.S. Çiğli Bölge Hastanesi'ne, Ü.K. ise Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Osman Koçlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan C.S. ve Ü.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü N.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Servet Vural 

 


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