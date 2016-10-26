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İzmir'de otomobilde infaz

İzmir’in Buca ilçesinde, 29 yaşındaki Fatih Özoran yol kenarındaki boş bir arazide silahla vurulmuş halde otomobilin içinde bulundu. Olayla ilgili 1’i kadın 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmirde otomobilde infaz

26 Ekim 2016 07:59
İzmir'de otomobilde infaz - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Murathan Mahallesi Şahin Tepesi Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarındaki boş bir arazide 45 YY 270 plakalı arabanın içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirtti. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası ölen kişinin 29 yaşındaki Fatih Özoran olduğu öğrenilirken, Özoran’ın tabancayla vurulduğu tespit edildi. Özoran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Ayrıca olay sonrası polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alırken, araba üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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