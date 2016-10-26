Olay, akşam saatlerinde Murathan Mahallesi Şahin Tepesi Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarındaki boş bir arazide 45 YY 270 plakalı arabanın içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirtti. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası ölen kişinin 29 yaşındaki Fatih Özoran olduğu öğrenilirken, Özoran’ın tabancayla vurulduğu tespit edildi. Özoran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Ayrıca olay sonrası polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alırken, araba üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.