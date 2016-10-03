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İzmir’de sıcak dakikalar

İzmir’in Karabağlar ilçesinin Limontepe bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın üyesi olduğu tespit edilen bir teröristin Uzundere Mevkiinde olduğu ihbarını alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alarma geçti.

İzmirde sıcak dakikalar

03 Ekim 2016 07:05
İzmir’de sıcak dakikalar - Tıkla İzle

Eylem amacıyla bir teröristin kente geldiği ve belediye otobüsünde olduğu yönünde ihbar alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle mücadele Şube ekipleri, teröristi yakalamak için alarma geçti. Yolları kesen polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kısa bir süre sonra şüphelinin ormanlık alana kaçtığını tespit eden İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, arama çalışmalarına ormanlık alanda yoğunlaştırdı.
Arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: İzmir, pkk


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