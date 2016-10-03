Eylem amacıyla bir teröristin kente geldiği ve belediye otobüsünde olduğu yönünde ihbar alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle mücadele Şube ekipleri, teröristi yakalamak için alarma geçti. Yolları kesen polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kısa bir süre sonra şüphelinin ormanlık alana kaçtığını tespit eden İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, arama çalışmalarına ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Halil İbrahim Karabıyık