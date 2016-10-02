Diğer
Kategoriler

İzmir’de Sıla rüzgarı

Ünlü şarkıcı Sıla, peş peşe iptal edilen konserlerinin ardından İzmir’de ikinci kez konser verdi.


02 Ekim 2016 09:23

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Yenikapı’da 7 Ağustos’ta düzenlenen Demokrasi ve Şehitler mitingine ‘Şov’ dediği için peş peşe konserleri iptal edilen Sıla Gençoğlu, ikinci kez hayranlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. İzmir Kültürpark Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda konser veren ünlü şarkıcı, hayranlarına duygu dolu dakikalar yaşattı.

Ünlü şarkıcının konserine katılmak isteyen hayranları, Açıkhava Tiyatrosu’nun kapısında uzun uzun kuyruklar oluşturarak konser saatini bekledi. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde, ünlü şarkıcı Sıla alkış ve ıslıklar eşliğinde sahneye çıktı. Güzel şarkıcı, konserine yeni çıkardığı 'Mürekkep' adlı albümünden ‘Ziyan’ şarkısı ile başlangıç yaptı. Ardından ‘Afitap’ adlı şarkısını seslendiren Sıla, konuklarına coşku dolu dakikalar yaşattı. Eski ve yeni albümlerinden en sevilen parçalarını seslendiren Sıla’ya hayranları da eşlik etti. Unutulmaz bir geceye imzasını atan Sıla, sahne performansı ile hayranlarını büyüledi. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: İzmir, Ünlü şarkıcı Sıla


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!