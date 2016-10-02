15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Yenikapı’da 7 Ağustos’ta düzenlenen Demokrasi ve Şehitler mitingine ‘Şov’ dediği için peş peşe konserleri iptal edilen Sıla Gençoğlu, ikinci kez hayranlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. İzmir Kültürpark Fuar Açıkhava Tiyatrosu’nda konser veren ünlü şarkıcı, hayranlarına duygu dolu dakikalar yaşattı.

Ünlü şarkıcının konserine katılmak isteyen hayranları, Açıkhava Tiyatrosu’nun kapısında uzun uzun kuyruklar oluşturarak konser saatini bekledi. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde, ünlü şarkıcı Sıla alkış ve ıslıklar eşliğinde sahneye çıktı. Güzel şarkıcı, konserine yeni çıkardığı 'Mürekkep' adlı albümünden ‘Ziyan’ şarkısı ile başlangıç yaptı. Ardından ‘Afitap’ adlı şarkısını seslendiren Sıla, konuklarına coşku dolu dakikalar yaşattı. Eski ve yeni albümlerinden en sevilen parçalarını seslendiren Sıla’ya hayranları da eşlik etti. Unutulmaz bir geceye imzasını atan Sıla, sahne performansı ile hayranlarını büyüledi.

Halil İbrahim Karabıyık