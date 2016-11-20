Olay, gece saatlerinde Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eğlence mekanında bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada Yunus Timlerimde görev yapan polis memuru 33 yaşındaki Mustafa İnal, mekanın sahibi Günay Kılıç, 37 yaşındaki Sinem Alptuğ ve Halil Kaya yaralandı. Olaya tanıklık eden vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Silahlı kavga esnasında eğlence merkezinde bulunan Halil Kaya olay yerinde hayatını kaybederken mekan sahibi Günay Kılıç kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis olayın neden çıktığı belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Abdülaziz Baydilli