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İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yaşlı bir adam evinde ölü bulundu.

İzmirde şüpheli ölüm

26 Şubat 2018 05:42

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Refet Bele Mahallesi 9184 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki Mehmet Bülent Kurtça’nın dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumdan şüphelenerek 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekipleri, yaşlı adamın yaşadığı dairenin kapı kilidinin kırık olduğunu fark etti. Daha sonra daireye giren ekipler, yatak odasında yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Kurtça’nın şüpheli ölümü nedeniyle Cumhuriyet savcısı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Kurtça’nın komşularının ifadesine başvurdu. Öte yandan, evde yapılan çalışmalar sonucunda, Kurtça’nın yaklaşık 1 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı adamın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak olan teknik çalışma sonucunda, Kurtça’nın kesin ölüm nedeni tespit edilecek. 

Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi
 

 

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