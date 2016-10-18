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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İzmir’de polis ekiplerince 6 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmirde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

18 Ekim 2016 22:59
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. 6 ayrı adreste yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, yapılan arama çalışmalarında 21 kilo esrar maddesi, bin 700 gram kokain, 5 bin adet ecstasy hap, 20 gram metamfetamin ve 10 gram toz kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B.(35), A.T.(38), M.N.K.(33), M.G.(28), H.S.(37), D.Ş.T(37), Z.T.(44) ve Y.T.(28) isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Abdülaziz Baydilli - Halil İbrahim Karabıyık
 

Etiketler: İzmir, uyuşturucu operasyonu


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