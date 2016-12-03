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İzmir’de vicdanları sızlatan olay

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, iddiaya göre 20 köpek ve kedi acımasızca zehirlenerek öldürüldü.

İzmirde vicdanları sızlatan olay

03 Aralık 2016 11:33

Edinilen bilgiye göre, köpek ve kedilerini parka götüren mahalle sakinleri, hayvanlarının birden titremeye ve ağızlarından köpük gelmeye başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Çimlerin arasına konmuş zehirli parçacıkları fark eden mahalleli, bölgede de birçok kedi ve köpeğin öldüğünü söyledi. Daha sonra soluğu veterinerde alan vatandaşlar, durumu polise de bildirerek şikayetçi oldu. Olay yerine giden zabıta ekipleri de, zehirlenerek öldüğü iddia edilen köpek ve kedileri topladı.

"Kim yaptıysa cezasını çekmesini istiyoruz"
Vatandaşlar olayı kimin yaptığının aydınlatılmasını isterken, köpeğinin birden can çekişmeye başladığını anlatan mahalle sakinlerinden Nilgün Fidan, "Köpeğimi her zaman tüm mahalleli olarak götürdüğümüz parka hava aldırmaya çıkarmıştım. Çimlerin arasında dolanırken, birden titremeye başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken yerde çimlerin arasına serpiştirilmiş zehirli parçaları gördük. Köpeğimin ağzından köpükler gelmeye başladı ve tek tek bütün köpekler kendini kaybedip can verdi. Biz onlara gözümüz gibi bakarken, bu vicdansızlığı, bu vahşeti kim yaptıysa cezasını çekmesini istiyoruz. Masum, kimseye zararı olmayan bu hayvanlardan ne istediniz?" diye konuştu. 

Mihrap Düzöz

Etiketler: İzmir, köpek zehirleme


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