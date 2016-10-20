İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu, İzmir'e bombalı eylem için gelen, Hatay semtindeki bir hücre evinde 10 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet kalaşnikof tüfek, 8 el bombası ve ve elektronik düzenek ile ele geçirilen terör örgütü PKK üyesi Kendal D. ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kuzey Irak'ta bomba eğitimi alan Kendal D.'nin Kuzey Irak'tan yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği ve karayolu ile Güneydoğu'dan İzmir'e geldiği, teröristin İzmir'e geldiğini öğrenen polis ekiplerinin de, Kendal D.'yi takibe aldığı öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskını sonucu, askeri ve polis binalarında keşif yaptığı ileri sürülen bombacı kıskıvrak yakalandı.

Manisa'daki askeri araca saldırı ile bağlantıları değerlendiriliyor

Olayı derinlemesine inceleyen polis ekipleri, yakalanan bombacı Kendal D.'nin, geçtiğimiz 28 Nisan günü, Manisa'nın Kırkağaç-Soma karayolunda askeri araca saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerle bağlantılı olduğu değerlendirildiği öğrenildi. "Mervan" kod isimli Sami Ö. ile "Soro" kod isimli Enes A.'nın, Kırkağaç-Soma ilçesi arasında sahte ihbarla çağırdıkları askeri araca yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirmiş bir asker yaralanmıştı. Olaydan 2 hafta sonra, İzmir Konak'ta asayiş ekipleri uygulama yaparken şüpheli araç durdurulmuş, araçta yapılan aramada; bomba düzeneği, 3 el bombası ve 2 tabanca ele geçirilirken Sami Ö. ve Enes A.'nin de bulunduğu 4 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerin üzerinde çıkan flaş bellekte ise, teröristlerin, Kırkağaç ilçesinde bombayı yol kenarına sakladıktan sonra yaklaşık 200 metre ileride çalılar arasına gizlendikleri, sahte ihbarla çağırdıkları askeri aracın geçişi sırasında da bombayı patlattıkları, bu anları da cep telefonuyla kayda aldıkları ortaya çıkmıştı. Polisin kurtardığı ve patlama anının yer aldığı görüntülerde, askeri aracın saniyelerle daha büyük bir hasardan kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı detaylı araştırmada, Manisa'daki saldırının ardından Konak ilçesi Aziziye Parkı Basmane civarında yakalanan Sami Ö. ve beraberindeki teröristlerin kullanmış olduğu malzemelerin, bugün terörist Kendal D.'nin kaldığı hücre evinde yakalanan 10 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet kalaşnikof tüfek, 8 el bombası ve elektronik düzenek olduğu değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.