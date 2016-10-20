Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İzmir'de yakalanan bombacı, Manisa'daki saldırıyla bağlantılı çıktı

İzmir'de yakalanan bombacı, Manisa'daki saldırıyla bağlantılı çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, bombalı eylem hazırlığındayken polis ekiplerince yakalanan teröristin kullandığı malzemelerin, Manisa'da askeri araca saldırı düzenleyen ve İzmir'de polis ekiplerince yakalanan teröristlerin kullandığı malzemeler olduğu değerlendirildiği öğrenildi.

İzmirde yakalanan bombacı, Manisadaki saldırıyla bağlantılı çıktı

20 Ekim 2016 18:36

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu, İzmir'e bombalı eylem için gelen, Hatay semtindeki bir hücre evinde 10 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet kalaşnikof tüfek, 8 el bombası ve ve elektronik düzenek ile ele geçirilen terör örgütü PKK üyesi Kendal D. ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Kuzey Irak'ta bomba eğitimi alan Kendal D.'nin Kuzey Irak'tan yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği ve karayolu ile Güneydoğu'dan İzmir'e geldiği, teröristin İzmir'e geldiğini öğrenen polis ekiplerinin de, Kendal D.'yi takibe aldığı öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskını sonucu, askeri ve polis binalarında keşif yaptığı ileri sürülen bombacı kıskıvrak yakalandı.

Manisa'daki askeri araca saldırı ile bağlantıları değerlendiriliyor
Olayı derinlemesine inceleyen polis ekipleri, yakalanan bombacı Kendal D.'nin, geçtiğimiz 28 Nisan günü, Manisa'nın Kırkağaç-Soma karayolunda askeri araca saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerle bağlantılı olduğu değerlendirildiği öğrenildi. "Mervan" kod isimli Sami Ö. ile "Soro" kod isimli Enes A.'nın, Kırkağaç-Soma ilçesi arasında sahte ihbarla çağırdıkları askeri araca yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirmiş bir asker yaralanmıştı. Olaydan 2 hafta sonra, İzmir Konak'ta asayiş ekipleri uygulama yaparken şüpheli araç durdurulmuş, araçta yapılan aramada; bomba düzeneği, 3 el bombası ve 2 tabanca ele geçirilirken Sami Ö. ve Enes A.'nin de bulunduğu 4 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerin üzerinde çıkan flaş bellekte ise, teröristlerin, Kırkağaç ilçesinde bombayı yol kenarına sakladıktan sonra yaklaşık 200 metre ileride çalılar arasına gizlendikleri, sahte ihbarla çağırdıkları askeri aracın geçişi sırasında da bombayı patlattıkları, bu anları da cep telefonuyla kayda aldıkları ortaya çıkmıştı. Polisin kurtardığı ve patlama anının yer aldığı görüntülerde, askeri aracın saniyelerle daha büyük bir hasardan kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı detaylı araştırmada, Manisa'daki saldırının ardından Konak ilçesi Aziziye Parkı Basmane civarında yakalanan Sami Ö. ve beraberindeki teröristlerin kullanmış olduğu malzemelerin, bugün terörist Kendal D.'nin kaldığı hücre evinde yakalanan 10 kilogram plastik patlayıcı, 2 adet kalaşnikof tüfek, 8 el bombası ve elektronik düzenek olduğu değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Etiketler: Bombacı, saldırı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!