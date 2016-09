Ülkemizin bal üretim miktarını, kovan başına düşen bal verimini artırmak ve arıcılık sektörünü desteklemek maksadıyla Bal Ormanları Projesi’ni hayata geçiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2008’den beri ülkenin her köşesinde bal ormanları tesis ediyor. Bu çerçevede İzmir’de de 10 adet bal ormanı kuruldu. Arıcılığa ve bal üretimine verilen destekler sayesinde ülkemizin bal üretiminde dünyada 6.sıradan 2. sıraya yükseldiğinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Uygulamaya koyduğumuz Bal Ormanları Projesi ile her ilimizde bal ormanları kuruyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını ise üretim artışlarıyla alıyoruz” diye konuştu.

“Bal ormanları için özel düzenleme yaptık”

Ormanlarda tamamen organik bal üretmek maksadıyla bal ormanları kurduklarını vurgulayan Eroğlu, “Bu çok önemli, arıcılar bilir. Eskiden arıcılar ormana sokulmuyordu. 2007 yılında bana arıcılar geldi. Dediler ki, ‘ormanlara biz giremiyoruz.' 'Nasıl giremiyorsunuz?' deyince, meğer 'ormanlara hayvanlar giremez' diye bir kanun varmış. Neticede arı da bir hayvan ve bu sebeple ormanlara arıları sokmuyorlarmış, ben de güldüm. Arılar orman için faydalı. Bu sebeple 16 sayfalık genelge ile bal ormanları kurulması talimatını verdik. Hatta bal ormanları için özel bir düzenleme yaptık. Bu Türkiye için çok faydalı oldu. Türkiye’yi bal üretiminde 2. sıraya yükselttik. Bu ekonomik olarak bir kazanç sağladı” dedi.

“İzmir’e her türlü desteği vermeye hazırız"

Türkiye genelinde bal ormanı için çok talep olduğunu söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Biz, bu taleplerin hepsine cevap verdik. Bundan sonra da cevap vereceğiz. Çünkü, balda marka oluşturmak çok önemli. İstiyoruz ki, ballarımız şeker katmadan halis ballar olsun. Bunun için de arıcılara her türlü desteği vermeye hazırız. Bu desteği İzmirli arıcılara da verdik. 25 bin 437 dekar alanda 10 adet bal ormanı kurduk. Egenin parlayan yıldızı İzmir’e Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bundan sonra da İzmir’e bal ormanları kurmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

İzmir’de Ödemiş Tosunlar Bal Ormanı, Kavakdere Bal Ormanı, Çıtak Bal Ormanı, Gümüldür Bal Ormanı, Seferihisar Bal Ormanı, Sarıyurt Bal Ormanı, Bademli Bal Ormanı, Efes Bal Ormanı, Bağarası Bal Ormanı ve Bergama Bal Ormanı kuruldu.