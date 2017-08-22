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İzmir’in en büyük boğası ‘Akçaovalı’ alıcısını bekliyor

İzmir’de alıcısını bekleyen bin 500 kiloluk 'Akçaovalı' adlı kurbanlık boğa tüm gözleri üstüne çekerken, 36 bin TL’lik fiyatıyla alıcısını bekliyor.

İzmirin en büyük boğası Akçaovalı alıcısını bekliyor

22 Ağustos 2017 10:40
İzmir’in en büyük boğası ‘Akçaovalı’ alıcısını bekliyor - Tıkla İzle

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Türkiye’nin değişik illerinden İzmir’e gelerek kurbanlık hayvanlarını satmaya çalışan besicilerin bu yılki gözdesi pazarın en büyüğü olan bin 500 kiloluk ‘Akçaovalı’. 36 bin TL’lik fiyatıyla satışa çıkan Akçaovalı alıcısını beklerken, 2 buçuk yaşında olan Akçaovalı’yı küçüklüğünden beri besleyen besici 45 yaşındaki Tunay Desti, pazarın en büyüğünü satmak için sabırsızlanıyor. Aydın Çine’den gelen ve küçüklüğünden beri bu işle uğraştığını aktaran Desti, “İzmir’in en büyük boğası bu. Akçaovalı, küçüklüğünden beri elimde kendi çocuğum gibi büyüttüm. Kendimiz zaten bu işin içinde büyüdük. Ekmeğimizin karşılığını almak için bu fiyata vermek zorundayız. Geçen sene de başka bir boğayla güzellik yarışmasında 1’incilik aldım” diyerek bir buçuk tonluk boğanın alıcısını beklediğini ve satmak için sabırsızlandığını aktardı.  

Abdülaziz Baydilli - Sinan Yeniçeri


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