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İzmirli gençler Fethi Sekin için Dağlıca Türküsünü seslendirdi

İzmirli gençler, bölücü terör örgütü PKK'nın İzmir'in Bayraklı ilçesindeki adliyeye yaptığı saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için Dağlıca Türküsü'nü seslendirdi.

İzmirli gençler Fethi Sekin için Dağlıca Türküsünü seslendirdi

05 Ocak 2018 10:01
İzmirli gençler Fethi Sekin için Dağlıca Türküsünü seslendirdi - Tıkla İzle

İzmir'de bir yıl önce bölücü terör örgütü PKK üyesi iki terörist, İzmir Adliyesi'ne bomba yüklü araçla saldırı yapmıştı. Söz konusu saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in dikkati ve kahramanlığı büyük bir faciayı önlemişti. Aradan geçen 1 yıl sonra İzmirli gençler, Fethi Sekin'in şehit oluşunun 1. yıl dönümünde, Dağlıca'da PKK'nın saldırısıyla şehit olan 16 asker için Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından bestelenen ve Kemal Çiçek'in yazdığı Dağlıca Türküsü'nü Fethi Sekin için seslendirdi. İzmirli gençler, Fethi Sekin adına İzmir'in birçok noktasında Dağlıca Türküsü'nü seslendirerek özel bir video hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan bu video, binlerce sosyal medya kullanıcısına duygu dolu anlar yaşattı. Öte yandan, duyarlı gençler Dağlıca’da terör örgütü PKK’nın saldırısıyla şehit olan 16 askeri de andı.

Halil İbrahim Karabıyık 

 

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