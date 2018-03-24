İznik Gölü’nde kaçak av nöbeti

İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı bin 380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında 15 Mart’tan 21 Mart’a kadar her gece saat 00.00 ile 05.00 aralarında İznik Gölü’nde denetim yaptı. Yapılan denetimler neticesinde balıkçıların göle bıraktıkları yaklaşık 5 bin metrelik misina ağ ele geçirildi. Ağa takılan 350 kilogram balık olduğunu fark eden ekipler, balıkları canlı olarak doğal yaşam alanına bıraktı. Jandarma ekipleri ağı göle bıraktıkları tespit edilen şahıslara idari para cezası uyguladı.

Halil Ataş