Diğer
Kategoriler

İznik Gölü’nde kaçak av nöbeti

İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı kaçak balık avına geçit vermiyor. Ekipler İznik Gölü’nde kaçak avlanmak isteyen balıkçılara para cezası verirken, yakalanan 350 kilogram balığı ise doğal yaşam alanına bıraktı.

İznik Gölünde kaçak av nöbeti

24 Mart 2018 10:46

İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı bin 380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında 15 Mart’tan 21 Mart’a kadar her gece saat 00.00 ile 05.00 aralarında İznik Gölü’nde denetim yaptı. Yapılan denetimler neticesinde balıkçıların göle bıraktıkları yaklaşık 5 bin metrelik misina ağ ele geçirildi. Ağa takılan 350 kilogram balık olduğunu fark eden ekipler, balıkları canlı olarak doğal yaşam alanına bıraktı. Jandarma ekipleri ağı göle bıraktıkları tespit edilen şahıslara idari para cezası uyguladı.  

Halil Ataş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç